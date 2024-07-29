Человеку впервые пересадили механическое сердце. Это временная замена

Инновационная операция по имплантации искусственного сердца проведена в ТехасеВ Техасском институте сердца совместно с компанией BiVACOR успешно завершена операция по вживлению искусственного механического сердца.
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