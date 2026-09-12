Росавиация классифицировала крушение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу

Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолёта Cessna-172 в Татарстане как катастрофу. В Telegram-канале ведомства отмечается, что расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.