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Олимпиада-2024. Пары. Матч за 3-е место. Фриц и Пол сыграют с Махачем и Павлашеком

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Парный разряд Матч за третье место Тэйлор Фриц (США) / Томми Пол (США)  Томаш Махач (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) Дата проведения 3 августа, 14.

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