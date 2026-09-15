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С какими собаками можно бегать: 10 пород, которые не отстанут

Бег стал массовым увлечением, и у бегуна должен быть подходящий четвероногий напарник. Разбираем, какие породы с радостью пробегут с вами десятку, а каким лучше остаться дома на диване.

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