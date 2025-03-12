Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Джеффри Сакс раскрыл правду о причине срыва переговоров в Стамбуле

Джеффри Сакс раскрыл правду о причине срыва переговоров в Стамбуле

Во время переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году, Запад приказал Киеву не подписывать проект сделки, так как это положило бы конец гегемонии Запада, заявил экономист Джеффри Сакс во время выступления в Европарламенте.

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