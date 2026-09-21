Мухаметшин заявил о высокой активности татарстанцев на выборах

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», почетный председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин после видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым, посвященной предварительным итогам Единого дня голосования – 2026, поблагодарил жителей республики за участие в выборах и однопартийцев за работу во время кампании.
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