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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ливни, грозы, град и заморозки. Синоптик рассказала, какая погода будет до конца мая

Ливни, грозы, град и заморозки. Синоптик рассказала, какая погода будет до конца мая

На смену кратковременному потеплению снова придет похолодание с дождями и ночными заморозками В период с 25 по 27 мая в Алтайском крае ожидается шквалистый ветер до 15-22 метров в секунду, ливни с грозами и град.

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