Охота как национальный спорт Представьте, что сбивание вражеских дронов - это не работа военных, а азартное увлечение для всех желающих.
Как американцы решили бы проблему ударов дронов по тылам. Способны ли мы на такое «безумие»?
Комментарии
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Рамиль Кавеев
мы на окладах, не частники
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4 н.
Александр Пятнистый
Ну не надо мешать в кучу ведомство Абакумова и 4 кправление Судоплатова. Но, согласен, нони не то, чтобы перевернулись в гробу от такого позора, а превратились бы в вентиляторы...Жалко, что им нет достойной смены.
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3 н.
T
Tigra07
Ага, народ мягко подманивают к очередному витку дерьмократизации. На этот раз - по вопросу обороны. Которым ДОЛЖНО заниматься ТОЛЬКО государство. А иначе всё это обернётся очередным раздроблением страны на мелкие поместья - чего и добиваются такие вот "советчики". И вот посмОтрите - именно этот бред и реализуют, на нём ведь можно опять так неплохо обогатиться за народный счёт!
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3 н.
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