Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Как американцы решили бы проблему ударов дронов по тылам. Способны ли мы на такое «безумие»?

Как американцы решили бы проблему ударов дронов по тылам. Способны ли мы на такое «безумие»?

Охота как национальный спорт Представьте, что сбивание вражеских дронов - это не работа военных, а азартное увлечение для всех желающих.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
мы на окладах, не частники
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4 н.
Александр Пятнистый
Ну не надо мешать в кучу ведомство Абакумова и 4 кправление Судоплатова. Но, согласен, нони не то, чтобы перевернулись в гробу от такого позора, а превратились бы в вентиляторы...Жалко, что им нет достойной смены.
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3 н.
T
Tigra07
Ага, народ мягко подманивают к очередному витку дерьмократизации. На этот раз - по вопросу обороны. Которым ДОЛЖНО заниматься ТОЛЬКО государство. А иначе всё это обернётся очередным раздроблением страны на мелкие поместья - чего и добиваются такие вот &quot;советчики&quot;. И вот посмОтрите - именно этот бред и реализуют, на нём ведь можно опять так неплохо обогатиться за народный счёт!
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3 н.