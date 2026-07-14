Как американцы решили бы проблему ударов дронов по тылам. Способны ли мы на такое «безумие»?

Ну не надо мешать в кучу ведомство Абакумова и 4 кправление Судоплатова. Но, согласен, нони не то, чтобы перевернулись в гробу от такого позора, а превратились бы в вентиляторы...Жалко, что им нет достойной смены.

T

Tigra07

Ага, народ мягко подманивают к очередному витку дерьмократизации. На этот раз - по вопросу обороны. Которым ДОЛЖНО заниматься ТОЛЬКО государство. А иначе всё это обернётся очередным раздроблением страны на мелкие поместья - чего и добиваются такие вот "советчики". И вот посмОтрите - именно этот бред и реализуют, на нём ведь можно опять так неплохо обогатиться за народный счёт!