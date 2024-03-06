Власти города прокомментировали ликвидацию «Автоколонны-1308»

Речь идет о стандартной процедуре реорганизации Во вторник, 5 марта, на сайте администрации города Смоленска появилось постановление, подписанное градоначальником Александром Новиковым, в соответствии с которым в областном центре ликвидируется муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна-1308».