Власти города прокомментировали ликвидацию «Автоколонны-1308»

Речь идет о стандартной процедуре реорганизации Во вторник, 5 марта, на сайте администрации города Смоленска появилось постановление, подписанное градоначальником Александром Новиковым, в соответствии с которым в областном центре ликвидируется муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна-1308».
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