Axios: Трамп планирует до 20 января добиться сделки Израиля и ХАМАС

Специальный посланник избранного главы Белого дома Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи на желание избранного президента США, чтобы сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС была заключена ко дню его инаугурации, 20 января.