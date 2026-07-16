Кому повысят пенсию с 1 августа 2026 года и насколько

С 1 августа 2026 года часть российских пенсионеров получит прибавку к пенсии. Однако речь не идет о всеобщей индексации: в августе Социальный фонд России проводит ежегодный перерасчет отдельных видов пенсионных выплат.
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