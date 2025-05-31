Студенты АГУ установили информационные таблички на туристской тропе «Пытапэ»

Преподаватели и студенты Института физической культуры и дзюдо и факультета социальных технологий и туризма Адыгейского государственного университета (АГУ) установили информационные таблички на туристской тропе «Пытапэ» Шесть табличек будут информировать туристов о пройденном расстоянии, количестве шагов и калориях, сожженных во время прогулки.
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