Вторник, 0️⃣4️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🕯 Международный день невинных детей — жертв агрессии 🪝 День крановщика в России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1705 год - промышленник Никита Демидов получил разрешение Петра I на строительство Металлургических заводов на Урале 📔 1897 год - в Петербурге на верфи "Новое Адмиралтейство" заложено строительство легендарного крейсера "Аврора" 📔 1922 год - издан первый номер советского сатирического журнала "Крокодил" 📔 1946 год - в СССР начато следствие по "Трофейному делу" - разбирательство, направленное на выявление злоупотреблений среди генералов советской армии 📔 1962 год - на советском телевидении вышел первый номер сатирико-юмористического киножурнала "Фитиль" 📔 1989 год - под Уфой произошла самая крупная в истории СССР и России железнодорожная катастрофа, общее число погибших - 575 человек, 623 - получили серьёзные ожоги.