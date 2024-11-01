«Атлетико» завершил расследование инцидентов между болельщиками и Куртуа на мадридском дерби. 9 членов клуба забанены навсегда, фанатам теперь нельзя скрывать лицо

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.