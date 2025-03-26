Запеканка с брокколи и творогом

Наипростейшая запеканка, для приготовления которой надо минут пять и 30 минут для запекания. Эту запеканку можно приготовить и цветной капустой, с кабачком, добавить сладкий перец или помидоры, будет тоже отлично! .
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