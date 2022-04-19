В Северной Осетии-Алании военные коммунальщики завершили весенние осмотры на объектах ЮВО

В Северной Осетии-Алании военные коммунальщики завершили весенние осмотры на объектах ЮВО

Комиссии, состоящие из работников жилищно-коммунальной службы и представителей воинских частей, в полном объеме провели весенние осмотры на 372 объектах в 33 военных городках.

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