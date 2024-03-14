Во Владивостоке предъявили обвинение нелегально продавшей землю экс-чиновнице

В Приморском крае следствие выдвинуло обвинение бывшему директору департамента земельных и имущественных отношений региона Наталье Соколовой в превышении должностных полномочий в ходе передачи в аренду земли во Владивостоке.
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