Nvidia переходит на упаковку CoWoS-L для наращивания производства графических процессоров Blackwell

По мере наращивания производства многочиповых продуктов серии Blackwell компания Nvidia будет использовать больше упаковочных мощностей CoWoS-L и меньше CoWoS-S, подтвердил исполнительный директор компании Дженсен Хуанг на пресс-конференции в Тайване.
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