Россия отправила два спецборта МЧС в Мьянму для оказания помощи после землетрясения

Будни мужчин. Все что нам интересно

Накануне днем в Мьянме произошло мощное землетрясение (более 50 толчков). Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7 баллов, за которыми последовал афтершок силой 6,4 балла, в округе Сикайн в центральной части страны.