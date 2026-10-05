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Аргументы и Факты

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Подполковник сказал, откуда ВСУ запустили БПЛА для атаки на Подмосковье

Подполковник сказал, откуда ВСУ запустили БПЛА для атаки на Подмосковье

Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили девять беспилотников ВСУ в небе над Подмосковьем. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения, самолёты принимались по согласованию.

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