В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий отменены Крещенские купания в море. Это решение принято в связи с предупреждением о шторме, чтобы обеспечить безопасность верующих.
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В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий отменены Крещенские купания в море. Это решение принято в связи с предупреждением о шторме, чтобы обеспечить безопасность верующих.