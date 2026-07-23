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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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151.00 – «Арсенал» сделает квадрупл в сезоне-2026/27. Лондонцы – фавориты 3 из 4 турниров

Букмекеры оценили вероятность квадрупла «Арсенала» в сезоне-2026/27. Лондонский клуб котируется фаворитом АПЛ (2.

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