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Несекретные материалы

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США вывели все бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд

США вывели все бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд

Американские военные передислоцировали все бомбардировщики B-1 с авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) Фэрфорд в Великобритании из соображений безопасности на фоне подозрений в подготовке терактов против объекта.

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