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Романцев о Карпине: «Осталось заклеймить его как иноагента, поставившего цель развалить отечественный футбол. Ахинея! Не лучше ли подумать, как вернуть болельщиков на трибуны?»

Романцев о Карпине: «Осталось заклеймить его как иноагента, поставившего цель развалить отечественный футбол. Ахинея! Не лучше ли подумать, как вернуть болельщиков на трибуны?»

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть.

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