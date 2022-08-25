Аргументы и Факты

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СМИ: задержанный в РФ сторонник «Азова» вышел на боевиков через Геращенко

Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке теракта в Калининградской области, связался с боевиками террористической организации «Азов»* через экс-замглавы МВД Украины Антона Геращенко, сообщает в Telegram телеканал «Звезда».

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