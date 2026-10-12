ГАИ Гомеля: как водителям и пешеходам вести себя в дождь

Гомельская областная Госавтоинспекция призвала водителей в дождливую погоду двигаться плавно, с включённым ближним светом и увеличенной дистанцией, а при сильном ливне — останавливаться с аварийной сигнализацией.
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