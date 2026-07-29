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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не знаю, кто подает идеи Инфантино, но от всего этого разит за версту. Я не любитель бойкотов, но я за то, чтобы европейцы встали и сказали: «Мы не согласны». Эберль из «Баварии» против продажи прав на ЧМ

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль считает, что европейским структурам надо жестко выступить против идеи ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

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