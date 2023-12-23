Новосибирский Минсельхоз заявил, что договорился с птицефабриками о стабилизацию цен на яйца

Минсельхоз Новосибирской области сообщил о заключенном с руководителями птицефабрик соглашении. При этом ранее выяснилось, что новосибирские производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги.