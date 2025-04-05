У ГАЗ «Соболь NN» появилась пятиместная бронированная версия

Нижегородская фирма «Акросс» показала пуленепробиваемый однообъёмник с VIP-салоном. Внешне особую модификацию выдают толстые канты стёкол, но внутрь можно попасть только через передние и боковую дверь: задние створки ведут в незащищённый багажник с металлическим сплошным листом.