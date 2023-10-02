Российские военные взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) две группы мобилизованных украинских военнослужащих.
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