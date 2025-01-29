Меган Фокс не желает «делить» ребенка, которого она сейчас вынашивает, с его отцом

Актриса выразила недоверие своему бывшему бойфренду. Меган Фокс хочет воспитывать ребенка одна LEGION-MEDIAМеган Фокс, которая вскоре должна стать мамой уже в четвертый раз, приняла вполне определенное решение, которое никак не может обрадовать отца пока что не родившегося малыша — ее бывшего бойфренда Колсона Бейкера.
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