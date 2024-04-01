Стадион Фишт решили переделать под поле для фехтования Сейчас там тестово проходят соревнования среди отцов-одиночек.
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Стадион Фишт решили переделать под поле для фехтования Сейчас там тестово проходят соревнования среди отцов-одиночек.