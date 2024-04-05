На британского лидера Риши Сунака оказывается растущее давление с целью остановить продажу оружия Израилю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с растущим политическим давлением с целью прекратить продажу оружия Израилю после того, как семь сотрудников гуманитарных организаций, в том числе трое граждан Великобритании, были убиты в результате воздушного нападения Израиля на сектор Газа.