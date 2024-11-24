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Газета «Культура»

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В Москве пройдет III Международный симпозиум по вопросам сохранения культурного наследия

В Москве пройдет III Международный симпозиум по вопросам сохранения культурного наследия

27 ноября в Москве состоится III Международный симпозиум НК ИКОМОС, Россия. Как сообщает «Культура. РФ», он пройдет на площадке клуба завода «Каучук» и привлечет специалистов из разных стран для обмена опытом в области реставрации и охраны культурного наследия.

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