В Москве пройдет III Международный симпозиум по вопросам сохранения культурного наследия

27 ноября в Москве состоится III Международный симпозиум НК ИКОМОС, Россия. Как сообщает «Культура. РФ», он пройдет на площадке клуба завода «Каучук» и привлечет специалистов из разных стран для обмена опытом в области реставрации и охраны культурного наследия.