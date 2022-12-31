Самая Модная

253 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». А как в этот раз?

"Легкий пар" в Петрозаводске нынче дорог Текст, фото: Елена Малишевская 29 декабря в бане на Красной обновился прейскурант: если вы соблюдаете традицию и собираетесь с друзьями попариться под Новый год, теперь это будет стоить по 540 рублей с носа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх