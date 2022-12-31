«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». А как в этот раз?

"Легкий пар" в Петрозаводске нынче дорог Текст, фото: Елена Малишевская 29 декабря в бане на Красной обновился прейскурант: если вы соблюдаете традицию и собираетесь с друзьями попариться под Новый год, теперь это будет стоить по 540 рублей с носа.