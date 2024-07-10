ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Муфтий Дагестана, Ахмад Абдуллаев, упразднил отдел фетв из-за того, что они попытались помешать запрету никаба в Республике и воспрепятствовать решению.
В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Обнадеживает, что Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев - вменяемый человек и понимает опасность никаба для мирных жителей в данной политической ситуации.
Ответить
58 мин.
лина любимцева
Депутатам запрещают принимать подобные решения.
Ответить
58 мин.
лл
лина любимцева
А мне их девчонок так жалко... Сейчас ЖАРА, адская!! А они обмотаны в тряпки, им жарко, все мокрые, потеют... работают же еще...... Кошмар какой-то. .... Я девчонкам ихним говорю: "Да сорви ты эти тряпки!! Вас ваши мужики замотали в них, а сами ходят налегке!! В шортах, легких сорочках... Модные!!... ВОТ пусть они эти тряпки на себя нацепят и попробуют в такую жару походить в них!! И поработать!!... "Ой-ой!",- Кричат!!... НЕЛЬЗЯ!"... Да почему "нельзя?!! Дурочки...
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии