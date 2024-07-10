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В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба

В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Муфтий Дагестана, Ахмад Абдуллаев, упразднил отдел фетв из-за того, что они попытались помешать запрету никаба в Республике и воспрепятствовать решению.

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Комментарии
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лина любимцева
Обнадеживает, что Муфтий Дагестана  Ахмад Абдуллаев - вменяемый человек и понимает опасность никаба для мирных жителей в данной политической ситуации.
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58 мин.
лина любимцева
Депутатам запрещают принимать подобные  решения.
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58 мин.
лл
лина любимцева
А мне их девчонок так жалко... Сейчас ЖАРА, адская!! А они обмотаны в тряпки, им жарко, все мокрые, потеют... работают же еще...... Кошмар какой-то. .... Я девчонкам ихним говорю: &quot;Да сорви ты эти тряпки!! Вас ваши мужики замотали в них, а сами ходят налегке!!  В шортах, легких сорочках... Модные!!...   ВОТ пусть они эти тряпки на себя нацепят и попробуют  в такую жару походить в них!!  И поработать!!...  &quot;Ой-ой!&quot;,- Кричат!!... НЕЛЬЗЯ!&quot;... Да почему &quot;нельзя?!! Дурочки...
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