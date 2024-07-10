В Дагестане упразднён отдел фетв за попытки помешать запрету никаба

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лина любимцева

А мне их девчонок так жалко... Сейчас ЖАРА, адская!! А они обмотаны в тряпки, им жарко, все мокрые, потеют... работают же еще...... Кошмар какой-то. .... Я девчонкам ихним говорю: "Да сорви ты эти тряпки!! Вас ваши мужики замотали в них, а сами ходят налегке!! В шортах, легких сорочках... Модные!!... ВОТ пусть они эти тряпки на себя нацепят и попробуют в такую жару походить в них!! И поработать!!... "Ой-ой!",- Кричат!!... НЕЛЬЗЯ!"... Да почему "нельзя?!! Дурочки...