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Жоан Лапорта: «Двум голам «Реала» предшествовали фолы. И показательная деталь перед отмененным голом «Альмерии» – Беллингем лежит и поглядывает на судью: «Посмотрим, обманул или нет»

– Какие из моментов, которые вы увидели и которые были повторно оценены ВАР, удивили вас больше всего? – Не считая того, что двум голам «Реала» предшествовали фолы, в эпизоде с отмененным голом «Альмерии» я видел, как Беллингем хватал соперника за футболку.

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