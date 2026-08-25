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SPLETNIK

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"Не смогла бы на такое решиться". Кайли Дженнер рассказала, планирует ли детей от Тимоти Шаламе

"Не смогла бы на такое решиться". Кайли Дженнер рассказала, планирует ли детей от Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер, которая воспитывает двоих детей от бывшего возлюбленного Трэвиса Скотта, призналась, что в ближайшее время не планирует снова заводить детей.

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