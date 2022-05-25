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Умные часы Pixel Watch получат старую платформу, 1,5 ГБ ОЗУ и далеко не самый большой аккумулятор

Умные часы Pixel Watch получат старую платформу, 1,5 ГБ ОЗУ и далеко не самый большой аккумулятор

О часах Pixel Watch подробностей всё больше с каждым днём. К примеру, недавно мы узнали, но часы будут работать на SoC Exynos 9110, которая вышла в 2018 году и производилась по техпроцессу 10 нм.

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