Академические итоги войны России с НАТО ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Вряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).