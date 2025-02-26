Академические итоги войны России с НАТО ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Вряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).
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