Военное обозрение

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Запад хоронит миф о «русском медведе»

Запад хоронит миф о «русском медведе»

Это нормальный ход событий. Испанские, итальянские, французские СМИ начинают понемногу муссировать тезис о том, что «русский медведь не так уж и страшен».

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