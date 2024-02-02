Мининвест Подмосковья рассказал о росте числа пользователей платформы «Мой экспорт»

Платформа «Мой экспорт» — это сервис, направленный на поддержку представителей бизнеса России. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в 2023 году число пользователей увеличилось на 12 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии