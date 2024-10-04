«Со зданием все в порядке»: источник опроверг поджог здания ФСБ в Новосибирске

По информации ГУР, на которую ссылается информационное агентство Avia.pro, инцидент произошёл 3 октября 2024 года на улице Коммунистическая, 49, когда неизвестные злоумышленники бросили в окно спецслужбы бутылку с зажигательной смесью, что якобы привело к возгоранию.