Ректор ДВФУ Коробец: девочка 25 лет придумала лекарство из анемоны

Представители молодого поколения показывают хорошие результаты во время обучения, а потом активно вливаются в научную деятельность, заявил ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» в рамках ВЭФ.
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