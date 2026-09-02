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Газета.ру

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Ректор ДВФУ Коробец: девочка 25 лет придумала лекарство из анемоны

Ректор ДВФУ Коробец: девочка 25 лет придумала лекарство из анемоны

Представители молодого поколения показывают хорошие результаты во время обучения, а потом активно вливаются в научную деятельность, заявил ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» в рамках ВЭФ.

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