Бартон об удалении Гордона в матче с «Брайтоном»: «Это ни разу не красная»

Вингер «Ньюкасла» получил прямую красную карточку от Энтони Тэйлора за грубый толчок защитника Жан-Поля ван Хекке в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Брайтона» (1:2) и может быть дисквалифицирован на 3 игры.
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