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Орелtimes

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В Орловской области в четверг придёт летнее тепло

В Орловской области в четверг придёт летнее тепло

Российские синоптики сделали позитивный прогноз для жителей Орловской области. В четверг, 10 сентября, орловцев ожидает по-настоящему тёплый день после пришедшей осенней свежести.

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