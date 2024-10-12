Летчики Балтфлота на учениях уничтожили укрепрайоны бомбами весом в 500 кг

Уничтожение укрепрайона условного противника путем нанесения высокоточных бомбоштурмовых ударов отработали экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России 11 октября на официальном интернет-портале.
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