Манчини подпишет со сборной Саудовской Аравии контракт до 2026-го. Зарплата – 20 млн евро в год (Николо Скира)

По данным инсайдера Николо Скиры, итальянец подпишет контракт до 2026 года и будет зарабатывать 20 млн евро в год.
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