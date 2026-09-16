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Новости Липецка

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Минспорт России присвоил звания мастера спорта 12 спортсменам Липецкой области

Минспорт России присвоил звания мастера спорта 12 спортсменам Липецкой области

Двенадцать спортсменов, представляющих наш регион на всероссийской арене, получили звание мастеров спорта по различным дисциплинам, включая бокс, каратэ, настольный теннис, пулевую и стендовую стрельбу, а также спортивную борьбу.

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