Артем Чекалин должен выплатить более 405 тыс. руб. по искам компаний

Судебные приставы требуют более 405 тысяч рублей с московских компаний "Леани" и "Би Фит", где соучредителем числится Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной.
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